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ГПУ потратит 70 тыс. гривен на поиски пуль с Институтской и Майдана

Комментариев: 5
Для сверления дыр в стенах интересующих ГПУ зданий используют перфораторы, долото и зубила.
Искать будут в на стенах домов на бывшей Институтской, 4, и Крещатике, 7/1
Искать будут в на стенах домов на бывшей Институтской, 4, и Крещатике, 7/1
gettyimages.com

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Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале по обнародованию сведений о публичных закупках ProZorro.

Как отмечается в договоре, его от лица ГПУ заключил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук с ФЛП Лазуткина на оказание услуг по “поиску и изъятию пуль и их фрагментов“ на стенах домов, расположенных по Аллее Героев Небесной Сотни, 4 (до переименовения — улица Институтская) и улице Крещатик, 7/1.

Сумма тендера — 69,8 тыс. грн. 

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ЧП для поиска пуль будет использовать перфораторы, долото и зубила для сверления дыр в стенах интересующих ГПУ зданий. Срок действия соглашения истекает 31 декабря 2018 года.

Напомним, 18 февраля в Киеве прошел молебен в память о Героях Небесной сотни.
 
Также в воскресенье в столице шествием почтили память погибших в боях за Дебальцевский плацдарм.
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Теги: Евромайдан, пули, ГПУ, расследование, Революция Достоинства, небесная сотня
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Комментариев (5)
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Экс-диктатор    19.02.2018, 21:09
Оценка:  +2
Экс-диктатор
не прошло и 4 года...
а позже не могли бурную показуху деятельности начать?
может кто-то надеется что люди забыли про спиленные деревья?
а из убитых и раненых пуль недостаточно извлекли, или они там-же, где и деревья, и стволы?
ЕЖИК69    19.02.2018, 20:33
Оценка:  +3
ЕЖИК69
Зачем столько усилий.....у пашинского пару пачек осталось......
farfalle    19.02.2018, 18:49
Оценка:  +3
farfalle
всю жизнь будут искать
Dedal303    19.02.2018, 18:29
Оценка:  +3
Dedal303
интересно как будут распределены эти средства
ЕЖИК69    19.02.2018, 21:21
Оценка:  +1
ЕЖИК69
часть пашинскому, часть кролику, часть палубию......
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