ГПУ потратит 70 тыс. гривен на поиски пуль с Институтской и Майдана

Для сверления дыр в стенах интересующих ГПУ зданий используют перфораторы, долото и зубила.

Искать будут в на стенах домов на бывшей Институтской, 4, и Крещатике, 7/1 gettyimages.com

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Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале по обнародованию сведений о публичных закупках ProZorro.

Как отмечается в договоре, его от лица ГПУ заключил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук с ФЛП Лазуткина на оказание услуг по “поиску и изъятию пуль и их фрагментов“ на стенах домов, расположенных по Аллее Героев Небесной Сотни, 4 (до переименовения — улица Институтская) и улице Крещатик, 7/1.

Сумма тендера — 69,8 тыс. грн.

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ЧП для поиска пуль будет использовать перфораторы, долото и зубила для сверления дыр в стенах интересующих ГПУ зданий. Срок действия соглашения истекает 31 декабря 2018 года.