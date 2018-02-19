ГПУ потратит 70 тыс. гривен на поиски пуль с Институтской и Майдана
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Генеральная прокуратура Украины в рамках расследования уголовного производства по факту расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года заказала услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в Киеве.
Об этом говорится в сообщении на официальном портале по обнародованию сведений о публичных закупках ProZorro.
Как отмечается в договоре, его от лица ГПУ заключил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук с ФЛП Лазуткина на оказание услуг по “поиску и изъятию пуль и их фрагментов“ на стенах домов, расположенных по Аллее Героев Небесной Сотни, 4 (до переименовения — улица Институтская) и улице Крещатик, 7/1.
Сумма тендера — 69,8 тыс. грн.
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ЧП для поиска пуль будет использовать перфораторы, долото и зубила для сверления дыр в стенах интересующих ГПУ зданий. Срок действия соглашения истекает 31 декабря 2018 года.
а позже не могли бурную показуху деятельности начать?
может кто-то надеется что люди забыли про спиленные деревья?
а из убитых и раненых пуль недостаточно извлекли, или они там-же, где и деревья, и стволы?