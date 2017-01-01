В Одессе снова украли памятник солдату Швейку

Власти города надеются, что смогут установить личность похитителя по видеозаписям камер наружного наблюдения.

В Одессе снова похитили мини-памятник известного чешского литературного героя – бравого солдата Швейка, который был размещен на фасаде пивной Гамбринус. Об этом сообщает Думская со ссылкой на одного из очевидцев.

Позже в городской мэрии подтвердили этот факт.

“Сейчас готовится обращение в полицию. Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях“, – сообщили в муниципалитете.

Так выглядел памятник Швейку. Фото: Думская

Напомним, это уже второе похищение Швейка. Первый раз он исчез в апреле 2017-го. Тогда в мэрии Одессы заявили, что случившееся – международный скандал, поскольку инициатором установки композиции были представители общества писателя Ярослава Гашека в Чехии.

Спустя несколько дней похитительницу удалось задержать. Ранее судимая 30-летняя одесситка принесла краденое в пункт приема металлолома, и там ее задержали.

Скульптура Швейка появилась в Одессе в День города в 2016 году. Автором является скульптор Михаил Колодко, который до этого создал две подобные работы – одну в чешском городке Липнице-над-Сазавой, а вторую – в Ужгороде.