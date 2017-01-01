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Пенсионный фонд утвердил размер средней зарплаты

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Утвержденный показатель будет использоваться при определении коэффициента заработной платы за декабрь 2017 года при назначении пенсий.
В Пенсионном фонде назвали сумму средней зарплаты
В Пенсионном фонде назвали сумму средней зарплаты
Корреспондент.net

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы в декабре прошлого года на уровне 6 273 гривни 45 копеек. Об этом в понедельник, 19 февраля, информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 6 273  гривни 45 копеек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, утвержденный показатель будет применяться при определении коэффициента заработной платы за декабрь 2017 года при назначении пенсий в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее в Госстате рассказали, у кого самая большая зарплата.

Напомним, в 2017 году в Украине среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6900 гривен.

 

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Теги: зарплаты, пенсия, пенсионный фонд, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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