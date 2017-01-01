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В Раду поступило представление ГПУ на Бакулина

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Генпрокуратура просит разрешения парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из Оппозиционного блока Евгения Бакулина.
В Раду поступило представление ГПУ
В Раду поступило представление ГПУ
Корреспондент.net

В Верховную Раду поступило представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

"Только что получил от генерального прокурора Украины представление относительно дачи согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича, члена депутатской фракции Оппозиционный блок", - отметил он.

Парубий добавил, что безотлагательно передал документы на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

"Моя позиция неизменна - никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью. Если народный депутат не виновен в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде. Закон - один для всех", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко подписал представление к Верховной Раде о предоставлении согласия на задержание народного депутата от Оппоблока Евгения Бакулина.

 

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Теги: Генпрокуратура, Рада, парламент, Евгений Бакулин
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Источник: korrespondent.net

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