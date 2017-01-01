Журналисты потребовали от Порошенко остановить цензуру

Более 60 представителей средств массовой информации требуют остановить цензуру и шантаж СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Журналисты требуют разобраться со вмешательством в их работу gettyimages.co.uk

К президенту Петру Порошенко, правительству и Генеральной прокуратуре обратились более 60 представителей средств массовой информации с призывом остановить цензуру и шантаж редакций СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Эра-медиа.

Как отмечается, по состоянию на 19 февраля обращение поддержали более 60 подписантов.

В своем обращении журналисты называют действия Нацсовета началом сворачивания свободы слова в Украине.

"Отдельную карательную роль в работе СМИ выполняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и т. д.", - говорится в обращении.

Медиа-сообщество требует от Порошенко дать объяснения по поводу его вмешательства или вмешательства его подчиненных в выдачу лицензий и организацию проверок редакций.

"Требуем объяснить, каким образом с его стороны осуществляется контроль за деятельностью президентской "четверки" в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Отозвать представителей Нацсовета по вопросам ТВ, назначенных по квоте Президента", - заявили журналисты.

Журналисты также хотят услышать от Генпрокуратуры оценку действий подразделений Службы безопасности Украины, которые "прослушивают журналистов".

"Куратором этих подразделений является заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который систематически предоставляет соответствующую информацию в Администрацию (Президента Украины)", - говорится в заявлении.

Они также требуют от депутатов Верховной Рады Украины заслушать отчет о работе Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания за прошлый год.

"Требуем от Верховной Рады запретить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания сроком на 1 год проведение внеплановых проверок СМИ", - отмечается в обращении.

Кроме того, журналисты требуют от Генпрокуратуры провести расследование деятельности руководства Нацсовета по вопросам ТВ и радио и члена Нацсовета по вопросам ТВ и радио Сергея Костинского на предмет препятствования журналистской деятельности и проверить факты оказания давления на журналистов, опубликованные в таких СМИ, как Артеменко.leaks.

Письмо-обращение уже подписали журналисты Эра-Медиа, Интера, ZIK, NewsOne, 112 Украина, Эра-ФМ, UA|TV и других СМИ.

Напомним, обращение Зеленского к СБУ из-за Сватов стало хитом. Позже в ведомстве ответили актеру.

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