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Телеведущую избили на свадьбе чиновника

Комментариев: 2
Девушка пыталась снять ролик о том, что ее обидели на свадьбе чиновника. Прямо во время съемки к ней подошел мужчина и начал бить.

Телеведущую Нового канала Елену Филонову избили на свадьбе во время того, как она пыталась снять видео. Соответствующий ролик появился на канале Youtube.

В начале видео Филонова сообщает, как ее обидели во время свадьбы. В этот момент неподалеку появляется молодой человек, на которого указывает ведущая и оскорбляет. После этого молодой человек подходит и начинает ее бить.

По информации 24 канала, события происходили 18 февраля в Киеве на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и ведущей телеканала Music Box Евы Субботиной.

 

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Теги: свадьба, видео, скандал, избиение, телеведущая
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Комментариев (2)
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Kolya1976    19.02.2018, 20:44
Оценка:  +1
Kolya1976
Дивно, як не хочеться отримувати "по фейсу" за свої слова - так вона ЛЕДІ, а як публічно обзивати когось ГОН*ДОНОМ - так вона "звезда". Ти вже визначся: чи ти - красива, чи ти - розумна. Я того мужика не виправдовую, але був би на її місці якийсь чоловік - йому б за це зламали щелепу.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    19.02.2018, 20:11
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Пить меньше надо, или больше.)))
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