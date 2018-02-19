Телеведущую избили на свадьбе чиновника

Девушка пыталась снять ролик о том, что ее обидели на свадьбе чиновника. Прямо во время съемки к ней подошел мужчина и начал бить.

Телеведущую Нового канала Елену Филонову избили на свадьбе во время того, как она пыталась снять видео. Соответствующий ролик появился на канале Youtube.

В начале видео Филонова сообщает, как ее обидели во время свадьбы. В этот момент неподалеку появляется молодой человек, на которого указывает ведущая и оскорбляет. После этого молодой человек подходит и начинает ее бить.

По информации 24 канала, события происходили 18 февраля в Киеве на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и ведущей телеканала Music Box Евы Субботиной.