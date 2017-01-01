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Возле Бердянска в море обнаружили пятна нефти

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Следы загрязнения растянулись вдоль берега от малого колеса обозрения до третьего пляжа. По акватории залива прошел буксир, с которого в море высыпали абсорбирующее вещество.
Пятна в море
Пятна в море
pro.berdyansk.biz

В Бердянском заливе сегодня, 19 февраля, в воде обнаружены пятна, похожие на загрязнение нефтепродуктами. Следы загрязнения растянулись вдоль берега от малого колеса обозрения до третьего пляжа, пишет местное издание Pro.Berdyansk.

Как сообщил заместитель городского головы Бердянска Григорий Горячев, который выехал на место, сейчас в порту устанавливают источник загрязнения, проверяют причалы и судна, создана специальная комиссия.

По акватории залива прошел буксир, с которого в море высыпали специальное абсорбирующее вещество.

Напомним, в Херсонской области, в акватории Каховского водохранилища, 5 октября утонула самоходная баржа Александр Житник, из которой в воду вылились нефтепродукты.

 

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Теги: нефть, море, Бердянск, загрязнение воды
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Источник: korrespondent.net

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