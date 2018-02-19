Рабинович потратил на вояж в Швейцарию почти миллион гривен

2 февраля народный депутат, член партии «Опоблок» Вадим Рабинович отправился в Женеву чартерным рейсом из Жулян. Полет на таком самолете стоит примерно 650 тыс.грн в один конец. Об этом сообщил популярный блогер и правозащитник Сергей Наумович на своей страничке в Facebook.



“Зачем Рабиновичу в Швейцарию — пока непонятно. Вероятно — поздравить с днём рождения Игоря Коломойского, а может просто на лыжах покататься. Может деньги, заработанные от спонсоров фейковыми митингами, припрятать“, - высказал предположения автор поста.

“Но интересно еще и другое — полет в один конец (до Женевы) на таком самолете стоит примерно 17,5-18,5 тысяч евро или 650 тысяч гривен. Ещё 400 тыс гривен, как вы помните, Рабинович платит за аренду виллы под Киевом. Согласитесь, впечатляет. Особенно с точки зрения декларации Рабиновича, где таких сумм и близко нет“, -отметил он.

Блогер добавил, что Рабинович улетел в сопровождении еще двух человек. В Киев до сих пор никто не вернулся.

Напомним, что подобные вояжи для Рабиновича не редкость. Ранее в СМИ сообщалось о его визите в Израиль и отдыхе на элитном курорте в Греции. Также депутат прогулял последнюю пленарную сессию Верховной Рады ушедшего года, чтобы улететь в Сингапур.