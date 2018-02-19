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Рабинович потратил на вояж в Швейцарию почти миллион гривен

Комментариев: 7
Рабинович потратил на вояж в Швейцарию почти миллион гривен

2 февраля народный депутат, член партии «Опоблок» Вадим Рабинович отправился в Женеву  чартерным рейсом  из Жулян. Полет на таком самолете  стоит примерно 650 тыс.грн в один конец. Об этом сообщил популярный блогер и правозащитник Сергей Наумович  на  своей страничке в Facebook.

“Зачем Рабиновичу в Швейцарию — пока непонятно. Вероятно — поздравить с днём рождения Игоря Коломойского, а может просто на лыжах покататься. Может деньги, заработанные от спонсоров фейковыми митингами, припрятать“, - высказал предположения автор поста.

“Но интересно еще и другое — полет в один конец (до Женевы) на таком самолете стоит примерно 17,5-18,5 тысяч евро или 650 тысяч гривен. Ещё 400 тыс гривен, как вы помните, Рабинович платит за аренду виллы под Киевом. Согласитесь, впечатляет. Особенно с точки зрения декларации Рабиновича, где таких сумм и близко нет“, -отметил он.

Блогер добавил, что Рабинович улетел в сопровождении еще двух человек. В Киев до сих пор никто не вернулся.

Напомним, что  подобные вояжи для  Рабиновича  не редкость. Ранее в СМИ  сообщалось о его визите в Израиль и отдыхе на элитном курорте в Греции. Также депутат прогулял последнюю пленарную сессию Верховной Рады ушедшего  года, чтобы улететь в Сингапур.

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Комментариев (7)
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Alex_Shadow    19.02.2018, 21:46
Оценка:  0
Alex_Shadow
У нас второй такой "рабинович" катается по Европе уже три года за счет бюджета, причем не один, а со свитой. И ничего, народ это не смущает.
big-pronto36    19.02.2018, 21:38
Оценка:  0
big-pronto36
идовская морда!
texst    19.02.2018, 21:13
Оценка:  +4
texst
Это Рабинович, который борцунчик с олигархами и за трудовой народ типа?
zveroboy111    19.02.2018, 20:59
Оценка:  0
zveroboy111
Воно не повернеться.
Коцман_Бобза    19.02.2018, 20:24
Оценка:  +6
Коцман_Бобза
"Скромненько, но со вкусом". (с)
МаксимУм    19.02.2018, 19:55
Оценка:  -1
МаксимУм
Ну и кто кому рабинович, вальцман и тд...
Серый    19.02.2018, 19:54
Оценка:  +5
Серый
Ну нормально,никого не жалко будет расстрелять.
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