Во Львовской области собаки загрызли мужчину

Во время осмотра на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. По предварительной версии, его загрызли овчарки, которыми он занимался.

На территории бывшей фермы в одном из сел Львовской области обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает отдел коммуникации полиции области.

По данным ведомства, умершим оказался 41-летний местный житель, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками.

Во время осмотра на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных.

По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По факту открыто уголовное производство.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Кучаков Киевской области четверо собак насмерть загрызли мужчину.

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