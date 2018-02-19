Полиция и Нацгвардия продолжат охранять суды

Министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором призывает как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

Национальная полиция и Национальная гвардия продолжат обеспечивать охрану помещений судебной системы власти, однако необходимо как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Украины, опубликованном на его официальном сайте.

"Структуры МВД - Нацполиция и Нацгвардия - и в дальнейшем будут обеспечивать охрану судов, пока не будет принято другое законное решение", - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе министерства сообщили, что распространенная в СМИ информация о якобы снятии охраны подразделениями Национальной гвардии Украины с помещения Шевченковского районного суда в г.Киеве, не соответствует действительности.

"Сейчас там военнослужащие Национальной гвардии продолжают нести службу. В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте, в соответствии с планом организации дежурства", - отмечают в ведомстве.

При этом в МВД Украины призвали уполномоченные органы, в частности Государственную судебную администрацию и Высший совет правосудия, как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

В министерстве также прокомментировали обнародованное ране в понедельник заявление главы МВД Арсена Авакова, который выразил возмущение тем, что суд отпустил на поруки народных депутатов мужчину, ранившего полицейского и о том, что он намерен внести проект постановления о прекращении функций охраны судов со стороны Нацполиции и Нацгвардии, а также просит премьер-министра Владимира Гройсмана созвать внеочередное заседание правительства.

"Министр внутренних дел как политическая фигура имеет основания давать оценку решениям органов государственной власти, которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов. Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД", - подчеркивают в пресс-службе министерства.

Кроме этого, добавили в МВД Украины, Высший совет правосудия "абсолютно безосновательно заявил о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского".

Ранее глава МВД Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. Такое заявление он сделал в связи с тем, что Шевченковский райсуд Киева отпустил на поруки человека, который во время судебного заседания ранил полицейского.

Вскоре после этого, Высший совет правосудия собрался на внеочередное заседание для обсуждения проблемы охраны судов.

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