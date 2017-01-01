Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Мюнхенская конференция имела положительные результаты для нашей страны.

Мюнхенская конференция имела положительные результаты для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в программе Свобода слова на ICTV в понедельник, 19 февраля.

"Главный результат конференции состоит в том, что все понимают: нельзя позволить России играть по ее правилам. Я абсолютно не считаю, что украинская тема была проигрышной. Я встретился с половиной людей, которые так или иначе занимаются или интересуются Украиной. Я никакого негатива не почувствовал. Наоборот, события последних месяцев – понимание, что Россия сознательно ослабляет западные институции, повышает внимание к Украине. Все понимают. Они только ставят перед собой вопрос "что делать", а мы собственно делаем это четыре года", – отметил глава МИД.

Министр также отметил, что Мюнхенская конференция не была проигрышной и имела положительные результаты для Украины. Однако дальнейшие шаги по решению вопросов безопасности не были решены во время конференции.

"На будущее, какая-то логика дальнейших шагов... для глобальной системы безопасности наверняка будет определяться не на Мюнхенской конференции, пусть организаторы Мюнхена меня простят", – сказал Климкин.

Также была запланирована встреча глав МИД нормандской четверки, однако в последний момент она сорвалась

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet