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ОБСЕ за выходные зафиксировала более 600 взрывов на Донбассе

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировали за выходные 620 взрывов в Донецкой области и 23 – в Луганской.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ / Facebook
 
Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 16 февраля по 19:30 18 февраля зафиксировала 643 взрыва. Об этом говорится в отчете организации от 19 февраля.
 
"В период с вечера 16 до вечера 17 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 530 взрывов против 120 соответственно", – сообщили наблюдатели.
 
В период с вечера 17 до вечера 18 февраля миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 90 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками.
 
"В Луганской области в период с вечера 16 до вечера 17 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 16 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", – говорится в отчете.
 
В период с вечера 17 до вечера 18 февраля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности, 7 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками.

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Теги: обстрел, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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