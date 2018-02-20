МИД: Ввод миротворцев на Донбасс займет месяцы

После согласования всех политических вопросов введения миротворцев ООН на Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев.

После принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывание займет не менее 6-10 месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в программе Свобода слова на ICTV в понедельник, 19 февраля.

"Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии, а это достаточно масштабная миссия, потребуется 6-9-10 месяцев как минимум, не исключено, что даже больше", – сказал дипломат.

Министр отметил, что важно, чтобы это происходило так, чтобы Россия не могла это заморозить на каком-то этапе и использовать это для давления на Украину, и на Запад.

"Это должна быть не географическая логика – с линии соприкосновения и дальше, а функциональная. Сначала жесткая безопасность, затем вся безопасность, а потом только подготовка к следующим выборам и некий политический компонент", – отметил Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что старт миротворческой миссии должна начаться только после выхода российских войск с территории Донбасса.

"Любые другие опции – это замораживание. А замораживание – это ситуация, которая взорвется в каждую секунду, и Россия безусловно использует это", – подчеркнул Климкин.



Напомним, главы МИД Украины и России не смогли договориться о миротворцах на Донбассе во время встречи в Мюнхене.