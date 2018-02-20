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МИД: Ввод миротворцев на Донбасс займет месяцы

Комментариев: 1
После согласования всех политических вопросов введения миротворцев ООН на Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев.
Миротворцы ООН
Миротворцы ООН
Getty Images
 
После принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывание займет не менее 6-10 месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в программе Свобода слова на ICTV в понедельник, 19 февраля. 
 
 
"Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии, а это достаточно масштабная миссия, потребуется 6-9-10 месяцев как минимум, не исключено, что даже больше", – сказал дипломат.
 
Министр отметил, что важно, чтобы это происходило так, чтобы Россия не могла это заморозить на каком-то этапе и использовать это для давления на Украину, и на Запад.
 
"Это должна быть не географическая логика – с линии соприкосновения и дальше, а функциональная. Сначала жесткая безопасность, затем вся безопасность, а потом только подготовка к следующим выборам и некий политический компонент", – отметил Климкин.
 
Глава МИД подчеркнул, что старт миротворческой миссии должна начаться только после выхода российских войск с территории Донбасса.
 
"Любые другие опции – это замораживание. А замораживание – это ситуация, которая взорвется в каждую секунду, и Россия безусловно использует это", – подчеркнул Климкин.
 
 
Напомним, главы МИД Украины и России не смогли договориться о миротворцах на Донбассе во время встречи в Мюнхене.

 

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Теги: Миротворцы, донбасс, миротворцы ООН, Климкин
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Комментариев (1)
Хюндай    20.02.2018, 09:10
Оценка:  0
Хюндай
С вами всё ясно,ждать улучшения ситуации до перевыборов.
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