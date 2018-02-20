Беларусь не сможет отправить миротворцев на Донбасс – МИД

МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом ОДКБ.

Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала в понедельник, 19 февраля.

“Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже не принимают участие в миссии“, – отметила она. Читай также: Миротворцы на Донбассе: Минск назвал условия

Замглавы МИД также подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.

“Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время“, – сказала Зеркаль.