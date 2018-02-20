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Беларусь не сможет отправить миротворцев на Донбасс – МИД

Комментариев: 1
МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом ОДКБ.
Миротворцы ООН
Миротворцы ООН
Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала в понедельник, 19 февраля.
 
“Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже не принимают участие в миссии“, – отметила она.

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Замглавы МИД также подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.
 
“Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время“, – сказала Зеркаль.
 
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Теги: Украина, Миротворцы, Беларусь, миротворцы ООН
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ndelliopoo    20.02.2018, 05:04
Оценка:  -1
ndelliopoo
Этот вопрос затянется надолго...
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