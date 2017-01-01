За три года в Польше осквернили 15 украинских памятников – Вятрович

В Польше разрушены 15 украинских памятников, в Украине – 4 польских, при этом все уже восстановлены за счет украинской стороны, в то время как в Польше – ни одного.

В Польше в течение 2014-2017 годов произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе – на могилах. Об этом сообщил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятников не восстановили, власть не осудила вандализма", – отметил он.

По словам Вятровича, в 2017 году тем временем произошло четыре акта осквернения польских памятников в Украине. Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включительно националистические).

"В конце все четыре места (в том числе не легализованные) восстановлено усилиями украинской стороны", – подчеркнул он.