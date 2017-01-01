Климкин анонсировал встречу в нормандском формате

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что встреча в "нормандском" формате (Германия, Франция, Украина, РФ) состоится в ближайшие дни.

Встреча в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоится в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ

"На шесть часов в пятницу (16 февраля – ред.) Планировалась нормандская встреча, потом мы ее переносили несколько раз. И в результате, путем звонков друг с другом, договорились, что она состоится в ближайшее время", – сказал глава МИД.

По словам министра, встреча в "нормандском" формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась в силу разных причин.





Берлин: Нормандские переговоры надо продолжать "Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поехал в Берлин, чтобы встретить освобожденного турецкого журналиста, и таким образом не успел вернуться. Относительно французского министра, он не смог принять участие во встрече с самого начала", – отметил Климкин.

Напомним, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля. Из-за того, что глава МИД Германии был вынужден срочно отбыть в Берлин, она была перенесена на 17 февраля. Однако и в субботу встреча не состоялась

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