На Донбассе 12 обстрелов, у ВСУ потери – штаб

Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и стрелкового вооружения, включая гранатометы, противник обстреливал защитников Луганского.

За минувшие сутки, 19 февраля, подразделения сепаратистов 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погиб один военнослужащий, четверо ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО утром во вторник, 20 февраля.

Так, на луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов, противник вел огонь по украинским опорным пунктам у Гладосового, Новолуганского и Светлодарска.

"Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского", – говорится в сообщении.

На донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморской области украинской обороны. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкиного и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков.

Напомним, 18 февраля позиции ВСУ обстреляли десять раз, тогда ранение получил один военный.

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