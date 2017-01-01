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На Донбассе 12 обстрелов, у ВСУ потери – штаб

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Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и стрелкового вооружения, включая гранатометы, противник обстреливал защитников Луганского.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе
Минобороны Украины

За минувшие сутки, 19 февраля, подразделения сепаратистов 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погиб один военнослужащий, четверо ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО утром во вторник, 20 февраля.

Так, на луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов, противник вел огонь по украинским опорным пунктам у Гладосового, Новолуганского и Светлодарска.

"Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского", – говорится в сообщении.

На донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморской области украинской обороны. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкиного и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков.

Напомним, 18 февраля позиции ВСУ обстреляли десять раз, тогда ранение получил один военный.

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Теги: обстрел, сепаратисты, ВСУ, АТО, Потери Украины в АТО, зона АТО, новости АТО
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Источник: korrespondent.net

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