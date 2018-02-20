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Украинские моряки обнаружили 300 кг кокаина – СМИ

Комментариев: 1
Итальянские власти не выдвинули обвинения экипажу, а наоборот – приветствовали помощь украинцев в обнаружении наркотиков.
Контейнеровоз Dimitris C
Контейнеровоз Dimitris C
FleetMon

Украинский экипаж контейнеровоза Dimitris C обнаружил на борту 300 кг кокаина и сдал незаконный груз итальянским властям.

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Как сообщает Думская, белый порошок в пластиковых пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, на Кипре и в России.

Отмечается, что итальянские власти не выдвинули обвинения экипажу и оператору, а наоборот – приветствовали помощь украинцев в обнаружении и изъятии наркотиков.

В настоящее время судно находится в порту Генуи под контролем итальянских властей.

Напомним, ранее в Тихом океане американские моряки спасли черепаху, которая застряла в 800 кг кокаина.

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Теги: Украина, наркотики, Италия, моряки, кокаин, украинцы, Генуя, порт, власти, украинские моряки
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Комментариев (1)
Хюндай    20.02.2018, 08:42
Оценка:  -1
Хюндай
Хорошая новость,теперь властям кинут предьяву за груз .
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