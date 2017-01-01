Итоги 19 февраля: Гибель студентки в Киеве и рост биткоина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 19 февраля:

Газпром построил уже почти половину Турецкого потока

Российский газовый монополист Газпром суммарно по двум ниткам уложил 884 километра Турецкого потока, что составляет около 48% морского участка газопровода.

“Всего суммарно по двум ниткам уложено 884 км, что составляет около 48% морского участка газопровода“, – сообщили в компании South Stream Transport B.V.

В США создали гибрид овцы с человеком

Ученые из Калифорнийского университета впервые вырастили эмбрион овцы, содержащий клетки человека.

В ходе эксперимента специалисты поместили в эмбрион овцы стволовые клетки. Эксперимент продлился 28 дней, после чего был прерван в связи с действующим в США запретом. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы говорить о жизнеспособности данных эмбрионов и о том, что они могли был стать полноценными живыми существами.

В Украине утвердили размер средней зарплаты

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы в декабре прошлого года на уровне 6273 гривны 45 копеек. Утвержденный показатель будет применяться при определении коэффициента заработной платы за декабрь 2017 года при назначении пенсий.

Смерть иностранной студентки в Киеве

Прокуратура открыла уголовное производство по факту смерти студентки медуниверситета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой, которая прыгнула с моста Патона.



“По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством. В связи с этим в ЕРГР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины“, - заявили в прокуратуре.

Курс биткоина превысил 11 тысяч долларов

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Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) восстанавливает утраченные позиции. По состоянию на 19 февраля курс биткоина поднялся выше 11000 долларов. Так за сутки биткоин подорожал на 4,95% и торговался на отметке 11039 долларов.

Совет правосудия отказался снять охрану с судов

Высший совет правосудия отказался поддержать инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова о снятии охраны судов силами Нацгвардии и Нацполиции. Соответствующее решение было зачитано на экстренном заседании ВСП.

Высший совет правосудия заявил о необходимости неукоснительного соблюдения статей Конституции о запрете на вмешательство в осуществление правосудия.

Ранее глава МВД Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии. Такое заявление он сделал в связи с тем, что Шевченковский райсуд Киева отпустил на поруки человека, который во время судебного заседания ранил полицейского.

В Марьинке военный убил сослуживца

Украинский военный в городе Марьинка Донецкой области застрелил сослуживца. В штабе АТО подтвердили гибель военного от рук сослуживца.

По данным военной прокуратуры сил АТО, в момент совершения преступления военнослужащий был пьян. Свою причастность к преступлению он отрицает.

Россия задерживает украинские фуры на границе

Россия второй день блокирует пропуск фур через границу в пункте пропуска Гоптовка - Нехотеевка, из-за этого там образовалась очередь из 120 грузовиков. Кроме того, задержки с пропуском грузовиков отмечалась в пункте пропуска Екатериновка и в пункте пропуска Бачевск Сумской области. На последнем скопилось около 50 грузовиков.