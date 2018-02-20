Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия расскажет о "москаляках на гилляках" в ПА ОБСЕ

Комментариев: 3
В Госдуме поручили поднять в ПА ОБСЕ темы "погрома" в Киеве и ущемления прав русскоязычных.
Володин осудил заявление Порошенко в Мюнхене
Володин осудил заявление Порошенко в Мюнхене
vestikavkaza.ru

Россия намерена жаловаться в Парламентской ассамблее ОБСЕ и обсудить “варварство“ украинских радикалов в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве. 

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и поручил главе делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петру Толстому поднять на зимней сессии эту тему, передает ТАСС.

Читай также: Россотрудничество: Офису в Киеве нанесен серьезный ущерб

Толстой заявил, что ему поручено “донести до европейских парламентариев возмущение в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве и обозначить позицию по осуждению это факта. А также поднять вопрос об ущемлении официальным Киевом прав русскоязычных граждан Украины и запрещению русского языка“.

Вице-спикер призвал европейских парламентариев осудить действия украинских националистов и политику Киева в отношении прав русскоязычного населения Украины.

“Последняя вопиющая выходка украинских националистов, разгром здания Россотрудничества в Киеве, глумление над российским флагом, неслучайно совпавшее с соответствующим одиозным призывом Порошенко в Мюнхене, очередные крики из серии “москаляку на гилляку“ - все это происходит не только при попустительстве украинских властей, но и при молчаливом согласии международного сообщества“, - пожаловался Володин.

Напомним, 19 февраля в Администрации президента Украины осудили инцидент в офисе Россотрудничества в Киеве. 

Позднее лидер добровольческого движения ОУН Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться.

Поделись:
Теги: Россия, Госдума, ПА ОБСЕ, Украина, националисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
pigmaleontys    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +1
pigmaleontys
Тепні, "гілляка" пишеться з двома ел!
pigmaleontys    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +1
pigmaleontys
"Маска ляку на ліхтар." Так не так образливо, маск алики?
Woodbrother    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +2
Woodbrother
Громче всех речевку про гиляку выкрикивал посол россии в Украине. Просто раша тудей боялась подойти ближе и звук получапся некачественным .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь