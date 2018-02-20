Россия расскажет о "москаляках на гилляках" в ПА ОБСЕ

В Госдуме поручили поднять в ПА ОБСЕ темы "погрома" в Киеве и ущемления прав русскоязычных.

Россия намерена жаловаться в Парламентской ассамблее ОБСЕ и обсудить “варварство“ украинских радикалов в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и поручил главе делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петру Толстому поднять на зимней сессии эту тему, передает ТАСС.

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Толстой заявил, что ему поручено “донести до европейских парламентариев возмущение в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве и обозначить позицию по осуждению это факта. А также поднять вопрос об ущемлении официальным Киевом прав русскоязычных граждан Украины и запрещению русского языка“.

Вице-спикер призвал европейских парламентариев осудить действия украинских националистов и политику Киева в отношении прав русскоязычного населения Украины.

“Последняя вопиющая выходка украинских националистов, разгром здания Россотрудничества в Киеве, глумление над российским флагом, неслучайно совпавшее с соответствующим одиозным призывом Порошенко в Мюнхене, очередные крики из серии “москаляку на гилляку“ - все это происходит не только при попустительстве украинских властей, но и при молчаливом согласии международного сообщества“, - пожаловался Володин.

Напомним, 19 февраля в Администрации президента Украины осудили инцидент в офисе Россотрудничества в Киеве.

Позднее лидер добровольческого движения ОУН Николай Коханивский сообщил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться.