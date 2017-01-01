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Испания экстрадировала виновника смертельного ДТП в Черновцах

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Водитель управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость.
Мужчина стал виновником аварии три года назад
Мужчина стал виновником аварии три года назад
cv.npu.gov.ua

Из Испании экстрадировали украинца, который совершил смертельное ДТП в Черновцах и скрывался от следствия.

Об этом  20 февраля рассказали в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, в ноябре 2014 года в Черновцах столкнулись два авто. Один из водителей погиб, пассажир получил тяжелые телесные повреждения.

Суд Черновцов уже избрал задержанному меру пресечения в виде ареста
Суд Черновцов уже избрал задержанному меру пресечения в виде ареста
cv.npu.gov.ua

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Виновник ДТП управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную в городе скорость движения. Нарушитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем пострадавших.

После совершения аварии водитель скрылся. Его объявили в международный розыск.

В апреле 2017 года подозреваемого задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Преступника удалось экстрадировать в Украину. Учитывая тяжесть преступления и побег преступника, суд Черновцов избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток ареста.

Испания экстрадировала виновника смертельного ДТП в Черн...
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Напомним, в конце января в Таиланде украинского таксиста обвинили в гибели двух россиянок.

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Теги: ДТП, суд, Испания, авария, арест, экстрадиция, розыск, Черновцы
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