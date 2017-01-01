Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Комментариев: 0
Этим законом Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом. Закон не упоминает Минские соглашения, что возмутило Россию.
Закон был принят на заседании Рады 18 января
Закон был принят на заседании Рады 18 января
twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

Читай также: Лавров: Украина не способна самостоятельно управляться

“Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности“, - написал он.

На заседании военного кабинета Порошенко напомнил, что 20 февраля 2014 года началась военная агрессия РФ с незаконной аннексии Крыма. “И не надо думать, что целью Российской Федерации был Крым или восток нашего государства. Я уверен, что целью есть, была и остается вся Украина“, - подчеркнул он.

18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором прописаны цели государственной политики: освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, защита прав и свобод физических и юридических лиц, обеспечение независимости и территориальной целостности Украины. Президент Порошенко заявил, что новый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем. 

РФ как страна-оккупант по IV Гаагской и IV Женевской конвенциям несет ответственность за защиту прав гражданского населения на оккупированных территориях и обязана создать необходимые условия для его жизнедеятельности.

11 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина “совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений“, если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно. В ответ, в МИД Украины призвали Россию выполнять свою часть обязательств.

Поделись:
Теги: Порошенко, закон, Донбасс, реинтеграция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь