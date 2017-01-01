Этим законом Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом. Закон не упоминает Минские соглашения, что возмутило Россию.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

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“Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности“, - написал он.

Сьогодні, як я і обіцяв, підписую Закон про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості pic.twitter.com/ZvCdVKnPtF — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2018 г.

На заседании военного кабинета Порошенко напомнил, что 20 февраля 2014 года началась военная агрессия РФ с незаконной аннексии Крыма. “И не надо думать, что целью Российской Федерации был Крым или восток нашего государства. Я уверен, что целью есть, была и остается вся Украина“, - подчеркнул он.

18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором прописаны цели государственной политики: освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, защита прав и свобод физических и юридических лиц, обеспечение независимости и территориальной целостности Украины. Президент Порошенко заявил, что новый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем.

РФ как страна-оккупант по IV Гаагской и IV Женевской конвенциям несет ответственность за защиту прав гражданского населения на оккупированных территориях и обязана создать необходимые условия для его жизнедеятельности.

11 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина “совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений“, если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно. В ответ, в МИД Украины призвали Россию выполнять свою часть обязательств.