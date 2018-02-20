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Качество жизни украинцев не изменилось - Гройсман

Комментариев: 14
Правительству удалось изменить четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни украинцев. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации, заявил премьер-министр.
Гройсман: За четыре года нам не удалось изменить качество жизни украинцев
Гройсман: За четыре года нам не удалось изменить качество жизни украинцев
EPA/UPG

Правительству за четыре года не удалось изменить качество жизни украинцев. Об этом во вторник, 20 февраля, в ходе конференции по вопросам реформ в Украине заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет РБК-Украина.

“За четыре года нам не удалось изменить качество жизни украинцев... Для нас чрезвычайно важное задание - это создать такие системы жизни, которые позволят украинцам почувствовать себя достойно... Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает интересам и возможностям Украины“, - сказал премьер.

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При этом Гройсман отметил, что четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни правительству все же удалось изменить.

В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон, который по мнению премьера “должен искоренить коррупцию в государственном секторе“ - закон о приватизации.

Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что экономика Украины демонстрирует рост в течении восьми кварталов подряд.

Он также напомнил, что в 2018 году прогнозируемый рост ВВП составляет 3%, однако возможен и больший рост - до 6% (в четвертом квартале 2017-ого был 1,8%).

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Украина заняла седьмое место в рейтинге “несчастных стран“, который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы.

 

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Теги: Украина, экономика, реформы, пенсионная реформа, экономика Украины, Владимир Гройсман
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Комментариев (14)
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luda_leschuk    20.02.2018, 22:15
Оценка:  0
luda_leschuk
Бреше володя. -- За год украинцев стало меньше на 200 000 человек.
luda_leschuk    20.02.2018, 22:12
Оценка:  0
luda_leschuk
А качество жизни гройсманов изменилось?
weatнered    20.02.2018, 20:07
Оценка:  +3
weatнered
Давайте товарищ гройсман реалити шоу сделаем, как кабмин живет месяц на 3200 !!!
МаксимУм    20.02.2018, 18:48
Оценка:  +2
МаксимУм
Помню как оно себя било в грудь (по щекам) что военным и военнным пенсионерам повысят зарплаты и пенсии... Но потом повышение перенесли на год... Всего лишь на один год... В итоге массовые увольнения из армии... Зато какие себе наворотили зарплаты...
Re-z    20.02.2018, 18:45
Оценка:  +8
Re-z
- Експерти заявляють,що якість життя українців не погіршилася
- Пане Гройсман, так подивіться навкруги - люди кажуть, що їм стало важче жити
- Люди не експерти
sbershinsky    20.02.2018, 18:24
Оценка:  +11
sbershinsky
удалось изменить - это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон, который “должен искоренить коррупцию в государственном секторе“ - закон о приватизации. Ржу особенно с последнего изменения!
Коцман_Бобза    20.02.2018, 18:26
Оценка:  +7
Коцман_Бобза
Да. С остальных плакать приходится.
pigmaleontys    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +2
pigmaleontys
А как дьісал, как дьісал ...
Алый_Парус    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +13
Алый_Парус
Качество жизни не изменилось, а жить стали хуже. Налицо очередной "Парадокс Гройсмана"! Сколькими ещё открытиями нас порадует сей учёный муж?!
pigmaleontys    20.02.2018, 18:23
Оценка:  +5
pigmaleontys
Тепер будуть лише закриття.
Коцман_Бобза    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +6
Коцман_Бобза
Рост ВВП - показатель, который ни о чем не говорит. Пример. После стихийных бедствий нужно восстанавливать разрушенное стихией. Рост ВВП налицо, а улучшение качества жизни - далеко не всегда. Вот так и тут. У нас куча стихийных бедствий - Гройсман, Вальцман, Левочкин .........
Коцман_Бобза    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +7
Коцман_Бобза
А вообще - то, что делает Гройсман - это раскручивание инфляции. Этот процесс никогда не улучшал качество жизни граждан. Так что нам улучшения ждать не приходится.
V7151017    20.02.2018, 18:22
Оценка:  +4
V7151017
с такими правителями по показушности и віпендрежности, имитации и созданию паирного преодоления и достижения несуществующих достижений Украина скоро догонит расею. єтих віродков давно пора расстреливать как предателей. начать с гройсмена и авакова, сени и петренка.и остальніх до 6 разряда гос.службі
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