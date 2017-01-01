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В Кривом Роге произошло землетрясение

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Прошлой ночью сейсмологическая станция зафиксировала в Кривом Роге землетрясение магнитудой 3,2 балла. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров.
В Кривом Роге зафиксировали землетрясение
В Кривом Роге зафиксировали землетрясение
dp.informator.ua

Сейсмологи зафиксировали в Кривом Роге землетрясение магнитудой 3,2 балла. Об этом заявила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева, сообщает Радио Свобода.

По данным сейсмологической станции, землетрясение было зафиксирован этой ночью.

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“Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могло произойти из-за горных работ, не подтверждается“, – отметила она.

Ранее жители Кривого Рога в соцсетях сообщали, что ночью как минимум в двух районах  ощущался подземный толчок.

Напомним, 17 февраля в Мексике зафиксировали землетрясение мощностью 7,2 балла. После землетрясение в стране объявили режим ЧП.

 

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Теги: Землетрясения, Кривой Рог, магнитуда
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Источник: korrespondent.net

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