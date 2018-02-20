В ГПУ заявили, что разоблачили схему незаконной переправки людей в Россию
В Луганской области правоохранители разоблачили незаконную схему переправки лиц через государственную границу Украины на территории ЛНР. Об этом во вторник, 20 февраля сообщает пресс-служба ГПУ.
"Установлено, что житель Луганской области переправлял людей за денежное вознаграждение через закрытый пограничный пункт пропуска Изварино, а затем и через другие пункты пропуска Украины", - говорится в сообщении.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. По ходатайству прокуратуры Луганской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Кроме того, правоохранители решают вопрос о наложении ареста на изъятые транспортные средства, которые использовались в преступной схеме.
Напомним, в Луганской области женщин вербовали для сексуальной эксплуатации в России.
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