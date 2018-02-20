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В ГПУ заявили, что разоблачили схему незаконной переправки людей в Россию

Комментариев: 2
Житель Луганской области перевозил людей через закрытый пограничный пункт пропуска Изварино, а затем и через другие пункты пропуска Украины.
Закрытый пункт Изварино
Закрытый пункт Изварино
Госпогранслужба Украины

В Луганской области правоохранители разоблачили незаконную схему переправки лиц через государственную границу Украины на территории ЛНРОб этом во вторник, 20 февраля сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что житель Луганской области переправлял людей за денежное вознаграждение через закрытый пограничный пункт пропуска Изварино, а затем и через другие пункты пропуска Украины", - говорится в сообщении.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. По ходатайству прокуратуры Луганской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Кроме того, правоохранители решают вопрос о наложении ареста на изъятые транспортные средства, которые использовались в преступной схеме.

Напомним, в Луганской области женщин вербовали для сексуальной эксплуатации в России.

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Теги: Россия, граница, ГПУ, Луганская область, ЛНР, Изварино
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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diver117    20.02.2018, 22:17
Оценка:  0
diver117
Так как его задержали, если он возил людей с оккупированной территории в Россию?
Приехал на подконтрольную Украине территорию?
pigmaleontys    20.02.2018, 18:27
Оценка:  -1
pigmaleontys
Вата контра басом.
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