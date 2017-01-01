Порошенко обсудил с Меркель реализацию минских соглашений

Собеседники обсудили состояние реализации минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня. Отдельное внимание во время беседы было уделено вопросу освобождения заложников.

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили состояние реализации минских соглашений. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во вторник, 20 февраля, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили состояние реализации минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня. Отдельное внимание во время беседы было уделено вопросу освобождения заложников. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Меркель обсудили вопросы возобновления работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие по реализации программы реформ в Украине. Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеуказанным вопросам, в том числе в нормандском формате", - сообщает пресс-служба Порошенко.

Ранее в Берлине заявили, что переговоры в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) надо продолжать, "во всяком случае, до тех пор, пока у нас не появится более эффективный план".

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