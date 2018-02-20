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В Одессе будут судить еще одного фигуранта дела 2 мая

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Гражданин подозревается в подготовке и организации массовых беспорядков в 2014 году, а также в умышленных действиях и публичных призывах к изменению государственной границы Украины.
Прокуратура направила в суд Одессы обвинительный акт в отношении одного из участников столкновений 2 мая 2014 года
Прокуратура направила в суд Одессы обвинительный акт в отношении одного из участников столкновений 2 мая 2014 года

Прокуратура направила в Киевский райсуд Одессы обвинительный акт в отношении одного из участников массовых столкновений 2 мая 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, пишет УСИ во вторник, 20 февраля.

Гражданин подозреваются в организации массовых волнений и сепаратизме.

"Гражданин М. подозревается в подготовке и организации массовых беспорядков в 2014 году, а также в умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя", - сообщили в прокуратуре.

Пока подсудимый содержится в СИЗО.

Напомним, участников массовых беспорядков 2 мая 2014 года Сергея Долженкова и Евгения Мефедова задержали по подозрению в сепаратизме.

Как сообщал Корреспондент.net, 2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

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Теги: суд, Одесса, сепаратизм, СИЗО, 2 мая в Одессе
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Источник: korrespondent.net

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