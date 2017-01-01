Президент хочет сменить формат АТО

Президент Петр Порошенко рассчитывает в кратчайшие сроки получить предложения о смене формата операции на Донбассе и кандидатуру командующего объединенных сил.

Президент Петр Порошенко ожидает предложений о смене формата антитеррористической операции на Донбассе и кандидатуру командующего объединенных сил. Об этом он заявил сегодня, 20 февраля, во время заседания военного кабинета, сообщает телеканал 112 Украина.

"Этот закон фиксирует наше право на самооборону согласно 51 статьи Устава ООН. Уверен, что ведущая роль для отпора агрессии ложится на плечи ВСУ. Поэтому Степану Тимофеевичу и Виктору Николаевичу у меня будет поручение, – я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложение относительно положения об объединении в оперативный штаб", – отметил он.

Порошенко поручил руководителям силовых ведомств подготовить соответствующие нормативные акты.

"Срок - до 1 апреля нужно будет завершить соответствующие подготовительные процедуры", - подчеркнул глава государства.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.