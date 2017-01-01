В зоне АТО погиб боец, трое ранены - штаб

Сепаратисты из 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вели огонь по позициям сил ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.

Сепаратисты с начала суток совершили восемь обстрелов, в результате чего погиб один украинский военный, еще трое получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 вторника, 20 февраля.



Так, на луганском направлении враг из 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по позициям сил ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.



Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки враг нарушал перемирие из гранатометов.



На донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82 мм минометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120 мм сепаратисты вели огонь по нашим укреплениям возле Ломакино.

Напомним, за минувшие сутки, 19 февраля, подразделения сепаратистов 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погиб один военнослужащий, четверо ранены.

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