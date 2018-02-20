Луценко пообещал ряд процессов над экс-чиновниками Януковича

Заочные судебные процессы пройдут над Николаем Азаровым, Сергеем Арбузовым, Александром Клименко, Эдурадом Ставицким, Виталием Захарченко и Александром Якименко.

Уже в текущем году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными чиновниками времен президентства Виктора Януковича. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, речь идет о судах над экс-премьером Николаем Азаровым, экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, экс-министром экологии Эдурадом Ставицким, экс-главой МВД Виталием Захарченко, экс-главой СБУ Александром Якименко.

"В этом году начнутся судебные процессы над членами организованной преступной группировки Януковича, в частности Азаровым, Арбузовым, Клименко, Ставицким, Захарченко, Якименко и самим Януковичем - все эти судебные процессы я считаю беспрецедентно резонансными и важными для нашего общества", - сказал Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что речь идет именно о судебных процессах.

"То есть по всем этим гражданам у нас есть разрешение суда на заочный процесс, следствие сейчас проводит следственные действия по завершению досудебного следствия, и в этом году все эти дела будут рассматриваться в судах", - отметил генпрокурор.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что беглый экс-президент Виктор Янукович получил $1 млрд за отказ Украины от ассоциации с Евросоюзом.