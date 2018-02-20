За год украинцев стало меньше на 200 000 человек

Население Украины за 2017 год сократилось почти на 200 000 человек. По состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывается 42,38 млн граждан.

За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 63 живорожденные.

Напомним, Украине прогнозируют снижение численности населения до 36,42 миллионов человек к 2050 году.

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