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За год украинцев стало меньше на 200 000 человек

Комментариев: 5
Население Украины за 2017 год сократилось почти на 200 000 человек. По состоянию на 1 января 2018 года в стране насчитывается 42,38 млн граждан.
Население Украины сокращается
Население Украины сокращается

За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 63 живорожденные.

Напомним, Украине прогнозируют снижение численности населения до 36,42 миллионов человек к 2050 году. 

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Теги: демография, население, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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luda_leschuk    20.02.2018, 22:18
Оценка:  +2
luda_leschuk
Качество жизни украинцев не изменилось - Гройсман
ANDREICH    20.02.2018, 22:12
Оценка:  -3
ANDREICH
Потрібно Китаянок звать щоб нарожали, бо наші баби не хочуть дать приплод
freedom3000    20.02.2018, 21:54
Оценка:  +4
freedom3000
Глава МИД признался, что ежемесячно из Украины уезжают по 100 тысяч человек. Кто говорит не правду
янебыдло    20.02.2018, 21:07
Оценка:  +5
янебыдло
а умерших без официального сайта Государственной службы статистики Украины учли?
sOLOMON8    20.02.2018, 21:05
Оценка:  +7
sOLOMON8
Живём "по новому" спасибо олигархам.
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