Боеприпасы, находившиеся в пустоте деревянной перегородки, обнаружили работники строительной компании, проводившие ремонтно-восстановительные работы в доме в центре Харькова.

В Харькове при демонтаже поврежденных в результате пожара конструкций двухэтажного жилого дома обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, боеприпасы, находившиеся в пустоте деревянной перегородки, обнаружили работники строительной компании, проводившие ремонтно-восстановительные работы в доме.

"До прибытия пиротехнической службы все строительные работы сразу были приостановлены, а место находки взято под охрану сотрудниками полиции. Пиротехники ГСЧС, прибывшие на место происшествия, идентифицировали обнаруженные предметы как патроны калибра диаметром 12,7 мм в количестве 13 единиц и минометную мину диаметром 50 мм времен Второй мировой войны. Во время дальнейшего обследования дома с помощью металлоискателя других опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Найденные боеприпасы пиротехники вывезли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами города.

Пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове в стене дома нашли боеприпасы

Напомним, ранее в селе Калиновка Киевской области нашли 433 боеприпаса времен Второй мировой войны.

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