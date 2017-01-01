Памятник Игорю Костенко, который погиб 20 февраля 2014 года во время противостояний на Институтской в Киеве, установили на внутреннем дворе географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко.

Во Львове открыли памятник Герою Небесной Сотни Игорю Костенко, который погиб 20 февраля в 2014 году во время противостояний на Институтской в Киеве. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщают городские власти.

Памятник установили на внутреннем дворе географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко. В открытии приняла участие семья и собратья погибшего Героя.

Открыли памятник сестра Игоря Инна Костенко и выпускник географического факультета, боевой побратим, участник Революции достоинства Владимир Дитчук.

Автором проекта памятника Игорю Костенко стал украинский скульптор Владимир Цисарик.

Также на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялось поминальное вече памяти Героев Небесной Сотни.

Напомним, на Аллее Героев Небесной Сотни (бывшей Институтской) в столице Украины 20 февраля прошла тихая акция Ангелы памяти, посвященная памяти погибших Героев Небесной Сотни.

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