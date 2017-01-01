В ГФС опровергли информацию о закрытии проекта ЕС на украинской границе

Говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно, сообщили в Государственной фискальной службе.

ГФС не располагают информацией о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС

В Государственной фискальной службе не располагают информацией о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что отправили финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС в декабре 2017 года.

"На сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС закрывает проект модернизации и строительства пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной из-за сомнений в способности Киева проводить реформы в обмен на миллиарды европейской помощи.

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