Итоги 20 февраля: Землетрясение в Украине и закон по Донбассу

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 20 февраля:

Численность населения Украины сократилась



В Государственной службе статистики сообщили, что за 2017 год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. Отмечается, что на 1 января 2018 года она составляла 42 миллиона 386,4 тысячи человек.



Гройсман заявил, что качество жизни украинцев не изменилось



Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительству за четыре года не удалось повысить качество жизни украинцев, однако четыре из пяти критериев для улучшения уровня жизни изменить удалось. В частности, по словам премьера, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации.



Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса



Президент Петр Порошенко подписал закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

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Глава государства подчеркнул, что этот закон отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая минские договоренности, “как это хочет сейчас представить РФ“.



В МОЗ предупредили о возможной вспышке дифтерии



Представитель Министерства здравоохранения сообщил, что существует большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии и призвал всех вакцинироваться.

В Кривом Роге произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в Кривом Роге землетрясение магнитудой 3,2 балла. Об этом заявила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.



Ранее жители Кривого Рога в соцсетях сообщали, что ночью как минимум в двух районах ощущался подземный толчок.



В МЭРТ заявили о сокращении международной помощи



Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в текущем году объем помощи от международных доноров сократится и составит 715,4 миллиона долларов, что является минимумом с 2014 года.



В текущем году планируется получить техническую помощь на 203,78 миллиона долларов от США, 248,22 миллиона долларов − от Еврокомиссии и 137,62 миллиона долларов − от ООН.



Ректора медуниверситета имени Богомольца отстранили

Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена “Шаг“ для студентов-стоматологов 3 курса.



В министерстве также сообщили, что создается комиссия для рассмотрения этой ситуации.



Пять российских актеров попали в базу Миротворца

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В базу сайта Миротворец попали российские актеры Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов, Андрей Рапопорт и Ольга Волкова. Причиной этого стало нарушение государственной границы Украины во время поездки на спектакль в Крым.

