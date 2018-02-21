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Итоги 20 февраля: Землетрясение в Украине и закон по Донбассу

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Порошенко подписал закон, называющий Россию оккупантом Донбасса
Порошенко подписал закон, называющий Россию оккупантом Донбасса
EPA/UPG

Главные новости и события 20 февраля:

Численность населения Украины сократилась
 
В Государственной службе статистики сообщили, что за 2017 год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. Отмечается, что на 1 января 2018 года она составляла 42 миллиона 386,4 тысячи человек. 
 
Гройсман заявил, что качество жизни украинцев не изменилось
 
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительству за четыре года не удалось повысить качество жизни украинцев, однако четыре из пяти критериев для улучшения уровня жизни изменить удалось. В частности, по словам премьера, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации.
 
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
 
Президент Петр Порошенко подписал закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.  

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Глава государства подчеркнул, что этот закон отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая минские договоренности, “как это хочет сейчас представить РФ“.
 
В МОЗ предупредили о возможной вспышке дифтерии
 
Представитель Министерства здравоохранения сообщил, что существует большая вероятность того, что в Украине может возникнуть вспышка дифтерии и призвал всех вакцинироваться.

В Кривом Роге произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в Кривом Роге землетрясение магнитудой 3,2 балла. Об этом заявила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Ранее жители Кривого Рога в соцсетях сообщали, что ночью как минимум в двух районах  ощущался подземный толчок.
 
В МЭРТ заявили о сокращении международной помощи
 
Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в текущем году объем помощи от международных доноров сократится и составит 715,4 миллиона долларов, что является минимумом с 2014 года. 
 
В текущем году планируется получить техническую помощь на 203,78 миллиона долларов от США, 248,22 миллиона долларов − от Еврокомиссии и 137,62 миллиона долларов − от ООН.
 
Ректора медуниверситета имени Богомольца отстранили

Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена “Шаг“ для студентов-стоматологов 3 курса.
 
В министерстве также сообщили, что создается комиссия для рассмотрения этой ситуации.
 
Пять российских актеров попали в базу Миротворца

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В базу сайта Миротворец попали российские актеры Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов, Андрей Рапопорт и Ольга Волкова. Причиной этого стало нарушение государственной границы Украины во время поездки на спектакль в Крым.
 

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