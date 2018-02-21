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Сутки в АТО: погиб один боец, семь пострадали

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Позиции Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях обстреливали 15 раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и зениток.
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Минобороны Украины

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 15 раз - погиб один военный, пятеро получили ранения, еще двое - боевые травмы. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в среду, 21 февраля.

По данным штаба, на луганском направлении из минометов, гранатометов, вооружения БМП и зениток обстреливали украинские позиции возле Светлодарска, Троицкого, Крымского и Катериновки.

На донецком направлении сепаратисты использовали пулеметы и минометы возле Песок, Авдеевки, Ломакино и Лебединского, говорится в сообщении.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявляют, что украинские военные девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко ожидает предложений о смене формата антитеррористической операции на Донбассе и кандидатуру командующего объединенных сил.

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Теги: донбасс, АТО, ситуация на востоке Украины, АТО новости, зона АТО, погибшие в АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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