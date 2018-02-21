Матиос озвучил цифры по самоубийствам среди бойцов АТО

C начала гибридной войны в Донбассе совершали самоубийство два-три украинских военнослужащих каждую неделю. А в целом в боях приняли участие более 500 тысяч человек.

Главный военный прокурор добавил, что в боях приняли участие более 500 тысяч человек dt.ua

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в среднем еженедельно совершали самоубийство два-три военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 112.Украина.

По его словам, есть "очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (в зоне боевых действий в Донбассе). "В среднем в неделю 2-3 человека. Это те, кто находится в зоне АТО", - отметил Матиос.

Главный военный прокурор добавил, что в боях приняли участие более 500 тысяч человек.

"А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит в жестокости в семье, агрессии и не в восприятии мирной жизни", - подчеркнул Матиос.

Напомним, недавно в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего.

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