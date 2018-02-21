Россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство в Киевской области

Неоднократно судимый мужчина выстрелил в голову 19-летней украинке.

В Киевской области осудили на 10 лет россиянина, который в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с 19-летней девушкой выстрелил ей в голову.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“В декабря 2016 года неоднократно судимый мужчина 1979 года рождения, гражданин Российской Федерации, совместно со своим товарищем 1980 года и 19-летней девушкой распивал спиртные напитки. После этого между мужчиной и подругой возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник, применяя физическую силу к девушке, повалил ее на пол и сидя на ней, приставил пистолет к голове потерпевшей и выстрелил. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы девушка умерла“, - говорится в сообщении.

Читай также: В селе под Николаевом свиньи съели пенсионера Как отмечается, товарищ злоумышленника, который все это время находился в квартире, где произошло убийство, скрыл совершение преступления и не сообщил правоохранителям об известных ему обстоятельствах. Кроме этого, мужчина помог злоумышленнику вынести труп потерпевшей из помещения квартиры на улицу, где последние вызвали такси и положили его в салон автомобиля. Как отмечается, товарищ злоумышленника, который все это время находился в квартире, где произошло убийство, скрыл совершение преступления и не сообщил правоохранителям об известных ему обстоятельствах. Кроме этого, мужчина помог злоумышленнику вынести труп потерпевшей из помещения квартиры на улицу, где последние вызвали такси и положили его в салон автомобиля.

Злоумышленники сказали таксисту, чтобы он отвез тело девушки в больницу, потому что ей якобы стало плохо. Таксист, понимая, что девушка уже мертва, отвез ее тело в одно из сел Фастовского района и оставил его на обочине дороги.

Действия гражданина РФ квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, действия товарища обвиняемого по ч.1 ст.396 (укрывательство особо тяжкого преступления) УК Украины.

Россиянин признан виновным в совершении умышленного убийства и осужден на 10 лет лишения свободы, его товарища приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы.