За рекламу Порошенко пенсионерке обещали поднять пенсию - СМИ

Героям ролика, среди которых были обычные граждане, говорили, что это будет социальная реклама, а не политическая.

СМИ разыскали украинцев, которые снялись в ролике с подписью “Идем вперед! Петр Порошенко“.

Как сообщает ТСН, среди героев ролика есть те, кто доволен, тем что получилось в итоге. Но почти всем участникам говорили, что они снимаются в социальной рекламе о том, чего добилась Украина, а конкретно о президенте речь не шла.

Раисе Кузьменко из Черниговской области за участие в съемках якобы даже пообещали повысить пенсию.

“Я 43 года проработала, пенсия 1700. Пока ничего нет. Было 1600 и дали 300 или 280, что-то такое. Они сказали, что вам придут деньги потом. Это будет платно“, - рассказала она.

Напомним, что ролик был перемонтирован после того как одна из участниц съемок - певица Анастасия Приходько - заявила о том, что ее обманули, что она якобы не знала о том, что в ролике упоминается президент нашей страны.

В свою очередь, В Администрации президента ситуацию называли досадным недоразумением, вину за которое возложили на съемочную группу. Специалист по информационной политики АП Владимир Горковенко сказал, что переговоры о самом содержании записи вел продюсер, и что во время записи фамилия Порошенко звучала.

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Директор ООО Медиа про комьюникейшнс Евгений Цяпенко утверждает, что Приходько сообщали о всех нюансах. “Горковенко сказал: если за подписью президента, то он выйдет на всех телеканалах, и я видел, что Настя откровенно обрадовалась. Поэтому сейчас реакция Насти откровенно удивляет, что что-то она не поняла и не знала. Она профессиональная певица, и со слухом у нее, наверное, все в порядке“, - отметил он.

Тем временем юристы Приходько готовят иск и собирают доказательства. Письма разослали на телеканалы, которые транслировали ролик и в студию, которая его снимала. Администрации президента в списках ответчиков пока нет.

Напомним, режиссер фильма Киборги, который снялся в этом ролике, тоже не знал, что он “рекламирует“ Порошенко.