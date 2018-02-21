Климкин: Восстановить связь в ДНР мешает российский монополист

На подконтрольном сепаратистам Донбассе действует российский провайдер, который монополизировал рынок. Его карточки продаются в несколько раз активнее, чем до этого украинские.

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ДНР не дает отремонтировать оборудование для возобновления украинской мобильной связи в из-за российского оператора мобильных услуг, который монополизировал рынок. Об этом в среду 21 февраля, заявил глава МИД Украины Павел Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуельсеном, сообщет УНИАН.

“Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь, чтобы люди могли ней пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи. Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в пять-семь раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора“, - сказал министр.

Также Климкин заявил, что на подконтрольном сепаратистам Донбассее существует мафиозная структура.

“Там на сегодня реальная мафиозная структура, которая зарабатывает на трафиках, начиная от угля и до всего остального, и распиливает на металлолом реально то, что является собственностью Украины и украинских компаний, это все будет потом задокументировано, за это все нужно будет отвечать, и за это нужно будет платить“, - заявил глава МИД.

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Ранее сообщалось, что сепаратисты не дают Vodafone восстановить связь в Донецке. В самой компании Vodafone говорили, что не будет чинить связь в ДНР без гарантий безопасности.