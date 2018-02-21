Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин: Восстановить связь в ДНР мешает российский монополист

Комментариев: 5
На подконтрольном сепаратистам Донбассе действует российский провайдер, который монополизировал рынок. Его карточки продаются в несколько раз активнее, чем до этого украинские.
Очередь за симками оператора Феникс в Донецке
Очередь за симками оператора Феникс в Донецке
EPA/UPG

Читай также: В ЛНР запретили использовать cим-карты Vodafone и Киевстар

ДНР не дает отремонтировать оборудование для возобновления украинской мобильной связи в из-за российского оператора мобильных услуг, который монополизировал рынок. Об этом в среду 21 февраля, заявил глава МИД Украины Павел Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Андерсом Самуельсеном, сообщет УНИАН.

“Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь, чтобы люди могли ней пользоваться. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи. Вы знаете, почему? Потому что оккупационная администрация затянула туда какого-то российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в пять-семь раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора“, - сказал министр.

Также Климкин заявил, что на подконтрольном сепаратистам Донбассее существует мафиозная структура.

“Там на сегодня реальная мафиозная структура, которая зарабатывает на трафиках, начиная от угля и до всего остального, и распиливает на металлолом реально то, что является собственностью Украины и украинских компаний, это все будет потом задокументировано, за это все нужно будет отвечать, и за это нужно будет платить“, - заявил глава МИД.

Читай также: ДНР сделала Vodafone “серьезное предложение“

Ранее сообщалось, что сепаратисты не дают Vodafone восстановить связь в Донецке. В самой компании Vodafone говорили, что не будет чинить связь в ДНР без гарантий безопасности.

Поделись:
Теги: Мобильная связь, Vodafone, сепаратисты, ДНР, Климкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
diver117    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +1
diver117
Это он про Феню?
Так то бандюки лепят до кучи краденное оборудование Киевстара с Лайфом (а теперь может еще и МТС). Туда же как-то лепят до кучи и краденное оборудование 3Моб и говорят та же участь светит и Интертелекому.
diver117    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +3
diver117
Забрали чужое, отключили других операторов и имеют население. А у тех теперь просто выбора нет.
diver117    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +1
diver117
В Луганске примерно то же, только название другое дали. И там все же включили МТС. В этом Луганск теперь круче Донецка - там МТС (Водафон) работает.
diver117    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +2
diver117
А Захарку жаба сильнее давит, он МТС не желает включать и пох ему проблемы простых смертных.
СтальнаяКрыса    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Мобильная связь в днр позволяет звонить только в пределах днр и лнр, в россию может и можно, но провайдеры которые будут их поддерживать рискуют быть отрезанными от международной связи.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь