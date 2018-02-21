Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент поручил "сверхсрочно" перестроить управление обороной

Комментариев: 6
Оборона на востоке Украины будет перестроена за несколько дней в соответствии с подписанным накануне законом. Президент уже провел совещание с руководством ВСУ.
Петр Порошенко заявил о создании нового штаба для управления АТО
Петр Порошенко заявил о создании нового штаба для управления АТО
EPA/UPG

В ближайшее время будет перестроено управление обороной Украины на восточных рубежах.

По словам президента Порошенко, это будет сделано  в соответствии с положениями закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает Интерфакс Украина.

Читай также: Миротворцы на Донбассе: Минск назвал условия

“Сегодня утром было совещание с руководством Вооруженных сил по вопросу имплементации подписанного накануне закона. Мы должны буквально на протяжении ближайших дней, сверхсрочно, перестроить управление обороной государства на востоке – созданием оперативного штаба“, – сказал глава государства на судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

При этом Порошенко подчеркнул, что детали совещания он раскрывать не будет.

Читай также: Порошенко: Мы не хотим победить Россию

Напомним, 20 февраля в присутствии членов Военного кабинета Порошенко подписал закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Документ пока не опубликован в официальной прессе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина “совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений“, если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно. До этого в МИД РФ говорили, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса “чревато опасной эскалацией“.

 

Поделись:
Теги: закон, донбасс, Порошенко, оборона, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
lamm    21.02.2018, 22:19
Оценка:  -2
lamm
ГШ, запасаемся сухпайком водярой и запасным комплектом белья. Впереди безвыходные недели и ночные ваяния очередной лабуды от гаранта. Да, бумаги не забываем припасти. Переделывать придется многократно.
Woodbrother    21.02.2018, 22:19
Оценка:  -5
Woodbrother
Надомаксимально использовать очередныевыборыпутена в своих интересах .
diver117    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +1
diver117
Woodbrother, ...
diver117    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +3
diver117
вот этот ник, как и другие я легко копирую, а Лебедин2 не пропускает (как и ряд других ников с пророссийскими комментами)
lebedin2    21.02.2018, 22:19
Оценка:  -7
lebedin2
Штабу нужны новые, очень мягкие стулья и комната отдыха.
diver117    21.02.2018, 22:19
Оценка:  +2
diver117
Вы мне так и не ответили по поводу своего ника?
Что за неафишируемая фишка Бигмира с такими никами?
Почему их нельзя скопировать при ответе? Почему они считаются "недопустимыми комментариями"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь