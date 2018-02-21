Президент поручил "сверхсрочно" перестроить управление обороной

Оборона на востоке Украины будет перестроена за несколько дней в соответствии с подписанным накануне законом. Президент уже провел совещание с руководством ВСУ.

В ближайшее время будет перестроено управление обороной Украины на восточных рубежах.

По словам президента Порошенко, это будет сделано в соответствии с положениями закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает Интерфакс Украина.

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“Сегодня утром было совещание с руководством Вооруженных сил по вопросу имплементации подписанного накануне закона. Мы должны буквально на протяжении ближайших дней, сверхсрочно, перестроить управление обороной государства на востоке – созданием оперативного штаба“, – сказал глава государства на судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

При этом Порошенко подчеркнул, что детали совещания он раскрывать не будет.

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Напомним, 20 февраля в присутствии членов Военного кабинета Порошенко подписал закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Документ пока не опубликован в официальной прессе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина “совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений“, если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно. До этого в МИД РФ говорили, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса “чревато опасной эскалацией“.