Порошенко назначил нового главу Укроборонпрома
Президент Петр Порошенко назначил главой государственного концерна Укроборонпром Павла Букина, который до этого занимал пост генерального директора Укрспецэкспорта. Об этом президент сообщил у себя в Facebook.
“Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину“, - сказал Порошенко.
Президент отметил, что Укроборонпром станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.
“И, в конце концов, оно должно быть вертикально интегрированной компанией, работающей в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности“, - отметил президент.
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Как отметил глава государства, кандидатура Букина одобрена Кабинетом министров и наблюдательным советом Укроборонпрома.
Напомним, 12 февраля Порошенко уволил главу Укроборонпрома.
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