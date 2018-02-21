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Порошенко назначил нового главу Укроборонпрома

Комментариев: 3
Вместо уволенного Романа Романова новым главой государственного концерна Укроборонпром стал Павел Букин. До этого он занимал должность гендиректора Укрспецэкспорта.
Президент назначил Букина главой госконцерна
Президент назначил Букина главой госконцерна
facebook.com/pg/president.gov.ua

Президент Петр Порошенко назначил главой государственного концерна Укроборонпром Павла Букина, который до этого занимал пост генерального директора Укрспецэкспорта. Об этом президент сообщил у себя в Facebook.

“Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину“, - сказал Порошенко.

Президент отметил, что Укроборонпром станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

“И, в конце концов, оно должно быть вертикально интегрированной компанией, работающей в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности“, - отметил президент.

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Как отметил глава государства, кандидатура Букина одобрена Кабинетом министров и наблюдательным советом Укроборонпрома.

Напомним, 12 февраля Порошенко уволил главу Укроборонпрома.

 

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Теги: Порошенко, назначение, увольнение, Укроборонпром
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Комментариев (3)
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kucher8888    21.02.2018, 22:19
Оценка:  -1
kucher8888
Назначил СТРЕЛОЧНИКА.

Заметает след.
Nikonori    21.02.2018, 22:19
Оценка:  -1
Nikonori
Так скандал с задержками зарплаты на оборонном предприятии предыдущим главой Укроборонпрома не при делах?
kucher8888    21.02.2018, 22:19
Оценка:  0
kucher8888
нет
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