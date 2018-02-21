Порошенко назначил нового главу Укроборонпрома

Вместо уволенного Романа Романова новым главой государственного концерна Укроборонпром стал Павел Букин. До этого он занимал должность гендиректора Укрспецэкспорта.

Президент Петр Порошенко назначил главой государственного концерна Укроборонпром Павла Букина, который до этого занимал пост генерального директора Укрспецэкспорта. Об этом президент сообщил у себя в Facebook.

“Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину“, - сказал Порошенко.

Президент отметил, что Укроборонпром станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

“И, в конце концов, оно должно быть вертикально интегрированной компанией, работающей в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности“, - отметил президент.

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Как отметил глава государства, кандидатура Букина одобрена Кабинетом министров и наблюдательным советом Укроборонпрома.

Напомним, 12 февраля Порошенко уволил главу Укроборонпрома.