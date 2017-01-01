"Создателей" Новороссия ТВ отпустили из-под стражи
Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина и сменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на 60 дней. Об этом сообщает в среду, 21 февраля, сообщило издание Страна.
Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.
Таким образом, суд отменил предыдущее судебное решение и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции.
Видео: Страна.ua
Напомним, в конце сентября 2017 года суд признал виновными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых подозревали в создании сепаратистского канала Новороссия ТВ. Обоим дали по девять лет лишения свободы.
Тимонин и Василец были задержаны в 2015 году по обвинению в сепаратизме. С того времени они находились под с тражей.