"Создателей" Новороссия ТВ отпустили из-под стражи

Апелляционный суд отменил девятилетний срок заключения журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, осужденныv за сепаратизм. Дело отправили на пересмотр.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина и сменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на 60 дней. Об этом сообщает в среду, 21 февраля, сообщило издание Страна.

Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.

Таким образом, суд отменил предыдущее судебное решение и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции.

Видео: Страна.ua

Напомним, в конце сентября 2017 года суд признал виновными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых подозревали в создании сепаратистского канала Новороссия ТВ. Обоим дали по девять лет лишения свободы.

Тимонин и Василец были задержаны в 2015 году по обвинению в сепаратизме. С того времени они находились под с тражей.