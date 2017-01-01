В зоне АТО погиб военный, еще двое ранены

Сепаратисты активно применяли артиллерию, минометы разных калибров, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и стрелковое оружие.

С начала нынешних суток сепаратисты 13 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в том числе и из артиллерии. В результате вражеского огня погиб один боец, еще два ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на луганском направлении противник вел огонь из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и БМП по позициям у Троицкого. Минометы калибра 82-мм применилясь вблизи Новоалександровки и Катериновки.

Также, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливались опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. Из стрелкового оружия сепаратисты провоцировали украинских защитников возле Зайцево.

"На донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно сводкам пресс-центра штаба АТО за 20 февраля, погиб один боец ВСУ, еще семеро пострадали.

Также стало известно, что погибла военный медик ВСУ.

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