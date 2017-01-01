Совет Европы утвердил план действий для Украины

План действий - стратегический документ сотрудничества с СЕ на четыре года, согласно которому ключевыми партнерами от Украины являются центральные и местные органы государственной власти, а бюджет составляет 29,5 млн евро.

СЕ утвердил план действий для Украины на четыре года

Комитет министров Совета Европы в среду, 21 февраля, утвердил План действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, в котором по инициативе украинской стороны впервые указано о содействии выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы, пишет Укринформ.

В представительстве объяснили, что План действий - это стратегический документ сотрудничества с Советом Европы на четыре года, согласно которому ключевыми партнерами от Украины являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации, а бюджет составляет 29,5 млн евро.

"Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз. Мероприятия Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в сфере прав человека, верховенства права и демократии", - сообщило украинское представительство.

В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнении решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

Принятый План действий является пятым документом, который продолжает учрежденную в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом.

Напомним, ранее в Совете Европы рассказали, что вымывает деньги из Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet