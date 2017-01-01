Саакашвили запретили въезд в Украину до 2021 года – адвокат

Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Саакашвили не пустят в Украину

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили запрещен въезд в Украину до 13 февраля 2021 года. Соответствующее решение принял начальник Мостиского пограничного отряда, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката политика Руслана Чернолуцкого.

Как отмечается, первый заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк на запрос адвокатов Саакашвили, подчеркнул, что Администрация Госпогранслужбы считает данное решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.

Ведомство отмечает, что 12 февраля была осуществлена "реадмиссия Саакашвили по стандартной процедуре", поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили считает данное решение Госпогранслужбы незаконным и намерена его обжаловать.

Напомним, 12 февраля политик был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Саакашвили приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.