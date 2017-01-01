В Запорожье на остановке нашли свиную голову с гранатой в пасти

Жительница Запорожья нашла неизвестный пакет на конечной остановке транспорта, находящейся возле парка. Открыв пакет, она обнаружила внутри предмет, похожий на гранату, примотанную скотчем к свиной голове.

В Запорожье полиция изъяла из пасти свиньи корпус гранаты без взрывателя Корреспондент.net

Возле парка в центре Запорожья была обнаружена голова свиньи с корпусом боевой гранаты в пасти. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Сегодня в 10:10 патрульным поступил вызов о том, что на проспекте Металлургов возле входа в парк лежит свиная голова с предметом во рту, похожим на гранату. Прибыв на место, к ним обратилась женщина, которая объяснила, что нашла неизвестный пакет на конечной остановке транспорта, находящейся возле парка, и отнесла его в парк. После того как она открыла пакет, женщина обнаружила внутри предмет, похожий на гранату, примотанную скотчем к свиной голове", - говорится в сообщении.

На место происшествия правоохранители вызвали саперов, которые изъяли из пасти свиньи корпус гранаты без взрывателя.

Боеприпас отправлен на экспертизу, ведется проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина.