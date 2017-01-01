В Украине похолодает до -15

В стране 22 февраля ожидается погода без существенных осадков, только в северных и местами в западных областях ночью ожидается небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Погоду в Украине в четверг, 22 февраля, будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в четверг, 22 февраля, ожидается погода без существенных осадков, только в северных и местами в западных областях ночью ожидается небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9 градусов мороза, в Карпатах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях 10-15 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза, на юге 0-5 градусов тепла. На Закарпатье ночью около 0 градуса, днем 2-7 градусов тепла.

В Киеве прогнозируют ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6 градусов, днем 1-3 градуса мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидается незначительное похолодание.

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