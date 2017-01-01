Суд отменил арест Дыминского – адвокат

Апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Дыминский больше не под арестом http://sport.bigmir.net

Апелляционный суд Киева отменил постановление от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом президенту ФК Карпаты Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат бизнесмена Николай Лысый.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Апелляционный суд г.Киева принял новое постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины о применении в отношении Дыминского П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал Лысый.

Также адвокат бизнесмена сообщает, что апелляционной инстанцией признаны необоснованными закрытие уголовного производства и отмена подозрения "водителю Борщу А.В. (охранник бизнесмена Андрей Борщ, сообщивший полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП – ред.)", а материалы дела – возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования.

Напомним, президент футбольного клуба Карпаты, львовский бизнесмен Петр Дыминский, которого подозревают в причастности к смертельному ДТП в августе 2017 года, объявлен в розыск.

Перед этим Дыминскому сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что Дыминский готов сотрудничать со следствием по делу о ДТП во Львовской области, в котором погибла 31-летняя Наталья Трила.

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