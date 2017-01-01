Глава МИД Албании прибывает в Украину

Протокольная встреча Дитмира Бушати и министра иностранных дел Украины Павла Климкина состоится 22 февраля. Министр иностранных дел Республики Албания пробудет с визитом до 23 февраля.

В Украину едет министр иностранных дел Албании twitter.com/MFA of Ukraine

В Украине 21-23 февраля с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Республики Албания Дитмир Бушати. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что в четверг, 22 февраля, состоится протокольная встреча Бушати и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Пройдет совместная пресс-конференция министров.

Также запланировано подписание соглашения между Дипломатической академией Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины и Дипломатической академией Республики Албания.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину в 2018 году.

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